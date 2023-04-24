İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il dışına kurbanlık hayvan sevk edecek yetiştiricilerin son müracaat tarihi 28 Nisan 2023 olarak bildirildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Ramazan Bayramının bitmesinin ardından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla il dışını kurbanlık hayvan sevk edecek yetiştiricilerin 28 Nisan 2023 tarihine kadar İl ve İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

“Kurbanlık hayvan nakillerinde uyulması gereken kurallar”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kurbanlık hayvan sevkinde uyulması gereken kurallar açıklanarak şu ifadelere yer verildi;

“Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde ve diğer illerde hayvan sevklerinde önemli miktarlarda artış meydana gelmektedir. Sağlık kontrolünden geçmemiş, gerekli aşıları ve kayıtları yapılmamış hayvanların yurtiçinde nakledilmeleri salgın hayvan hastalıklarının yayılmasında büyük rol oynamaktadır.

Bu sebeple, kurbanlık hayvan nakilleriyle muhtemel bir hastalığın ilimize bulaşmasını önlemek için, aşağıda belirtilen hususların hayvan yetiştiricilerine, hayvan nakliyeciliği yapan araç sahiplerine ve kurbanlık alacak vatandaşlarımıza duyurulmasında fayda görülmüştür:

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereğince; il merkezi ve ilçelerden başka illere yapılacak her türlü hayvan ve hayvansal madde sevklerinde; menşeine en yakın yerdeki İl Gıda,Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veya İlçe Müdürlüklerinden "Veteriner Sağlık Raporu" alınması mecburidir. Aynı İl içinde yapılacak büyükbaş hayvan nakillerinde Hayvan Pasaportunun, küçükbaş hayvan nakillerinde ise Nakil Belgesinin bulundurulması yeterli olmaktadır.

Kurbanlık olarak sevk edilecek büyükbaş hayvanlara şap ve LSD aşısı, küçükbaş hayvanlara ise şap ve PPR aşısının yapılmış olması ve kulak küpesi bulunması zorunludur.

Şap Hastalığında Aşılı Arilik Genelgesi gereği; il dışına sevk edilecek büyükbaş hayvanlar son bir yılda iki kez şap aşısı ile aşılanacak ve ikinci şap aşısının üzerinden 6 ay geçmemiş olacaktır. İlk defa aşılanmış büyükbaş hayvanlar ise, rapel şap aşısı ile aşılama yapılmasından 7 gün sonra sevk edilecektir.

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/12/2017 tarih ve E.3065457 sayılı talimatı gereği; gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar kurban satış yerlerine alınmayacağından gebe ve damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak sevkine müsaade edilmeyecektir. Ancak gebe olmadığı ve damızlık değerini kaybettiğine dair serbest veteriner hekim raporu bulunan dişi hayvanların kurbanlık olarak sevkine izin verilecektir.

Trakya bölgesine hayvan nakillerin de ise bunların yanı sıra Bakanlığımız tarafından yayımlanan Genelgelerde belirtilen ilave özel şartlarında yerine getirilmesi zorunluluğu vardır. Avrupa yakası dahil İstanbul’a 6 Ağustos 2018 tarihinden itibaren kurbanlık hayvan sevkine izin verilecektir.

Hayvan taşıyacak araçların sahiplerinin İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederek, düzenlenen eğitime katıldıktan ve araçlarında teknik ekipman ve donanımı tamamladıktan sonra "Nakliyeci Yetki Belgesi" ve araç sürücüleri için de "Sürücü Yetki Belgesi" almaları gerekmektedir. Hayvanların nakliyesi sırasında bakımlarından ve refahından sorumlu kişilerin de aynı şekilde eğitime katıldıktan sonra "Bakıcı Yeterlilik Belgesi" almaları gerekmektedir.

Üreticilerimizin, İl / İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri durumunda bu konularda kendilerine her türlü yardım yapılmaktadır. Belirtilen şartlara haiz olmayan hayvanlar için mutlaka veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecek ve önceki yıllarda olduğu gibi hayvan pazarlarına sokulmalarına izin verilmeyecektir. Kaçak sevk durumlarında ise 5996 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince hayvan sahiplerine ve nakil vasıtaları sahiplerine idari para cezası verilmektedir. Ayrıca yine aynı kanun maddesi gereğince "tanımlattırılmamış yani numaralı kulak küpesi bulunmayan sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilerek, sahibine teslim edilmektedir."