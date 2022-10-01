Adana’nın Kozan ilçesinde baktığı yaşlı adamın kurban parasını ve öğrenci harçlığını düşüren bir kadın, parayı bulan şahsa seslenerek geri getirmesini istedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde baktığı yaşlı adamın kurban parasını ve öğrenci harçlığını düşüren bir kadın, parayı bulan şahsa seslenerek geri getirmesini istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozan ilçesinde 29 Eylül’de meydana geldi. İddiaya göre, Ferdane İnceer adliyede duruşması olan 87 yaşındaki Mustafa Göktaş’ı almaya gitti. Göktaş’ı alırken İnceer cebinde içinde 7 bin 500 lira bulanan cüzdanı düşürdü. Daha sonra eve gelen İnceer, içinde Göktaş’ın kurban parası ve çocuğunun harçlığının olduğu cüzdanı düşürdüğünü fark etti. İnceer, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Polis cüzdanın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kadının cüzdanı adliye önünde düşürdüğü ve bir kişinin cüzdanı aldığı tespit edildi.

İnceer, cüzdanda kızının eğitim parası, hayır parası ve baktıkları Göktaş’ın kurban parası olduğunu belirterek cüzdanı geri getirmesi için gence seslendi. İnceer, "Eşim aylığını aldı. 2 bin 500 lira verdi. Dedemin kurban parası vardı. Hafta sonu köye yollayacaktım. Benim aklıma düşürdüğüm gelmedi araçta düşmüştür diye düşündüm. 16 yaşlarında bir gencin cüzdanı aldığını gördük kameradan. İlk başta şikayetçi olmadım. Vicdanı varsa getirir dedim. Para iki gün içinde ortaya çıkmayınca karakola şikayetçi oldum. Sen de büyüyeceksin çocuk sahibi olacaksın. Vicdanın varsa getir sahibine ulaştır. Ben de bu para gelince hayır kurumlarına vereceğim, görürsen bize getir parayı” diye konuştu.

“Yavrum, aslan oğlum vicdanın varsa kurban param içindeydi, cüzdanı geri getir”

Dede Mustafa Göktaş ise 2 bin 400 lira kurban parası verdiğini belirterek, “Adliyeden çıktım benim telefon durdu. Yanımda gençler vardı, yardım istedim. O arada kızım geldi. Çok üzüldüm. Vicdanlı bir insansa geri verebilir. Çok üzüldüm. Yavrum, aslan oğlum bu benim kurban param da onun içindeydi. Vicdanın varsa parayı geri getir” dedi.