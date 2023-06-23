Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, mezbahana ve kurban pazarlarına yönelik denetimler devam ediyor.

İl Müdürü Vekili Sadık Kaya ve İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük eşliğinde görevli personeller tarafından bayram öncesi kontroller yapılmaya devam ediliyor. Kurban pazarı ve mezbahanelerde yapılan denetimlerde vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak kaliteli ve hijyenik kurban kesimi ile birlikte sağlıklı hayvan tüketiminin teminatını oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.