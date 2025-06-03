Kartepe’de bayramı öncesi kurban kesim ve satış yerlerinde sıkı denetim başladı. Küpesiz, eksik uzuvlu ya da damızlık değeri taşıyan hayvanların kesimine izin verilmiyor.

Kurban Bayramı öncesinde Kartepe Belediyesi bünyesinde kurban hizmet komisyonu oluşturuldu. Oluşturulan komisyonda Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kartepe İlçe Müftülüğü yer alıyor. Kartepe ilçe sınırları içerisinde 100 kesim yerinde Kurban Bayramı’nda 4 bin 100 büyük baş hayvanın kesiminin yapılması bekleniyor. İlçe sınırlarında 7 bin dolayında hayvan bulunurken, dışarıdan gelen hayvanlarla birlikte bu sayı 13 bini buluyor. Kurban Hizmet Komisyon üyeleri, kurban kesim ve satış yerlerinde yaptıkları kontrollerde hayvanların küpelerini, pasaportlarını ve sağlık raporlarını kontrol ediyor. İki yaşını doldurmamış, uzuvlarında eksik olan, damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların kesimine izin verilmiyor.

Aranan şartların uygun olmayanlara ceza kesilecek

Kurban satış ve kesim yerlerinin veteriner hekim ile sözleşmesinin olması gerekiyor. Kesim yerlerinde hijyen, temizlik kurallarına dikkat edilirken, kesim sırasında ise kan çukuru, atıkların uygun şekilde paketlenip, kesim sonrasında paketlenen atıklar Kartepe Belediyesi Temizlik ekiplerine teslim edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı süresince Kartepe Kurban Hizmet Komisyonu üyeleri denetimlerine devam edecek. Komisyon tarafından aranan şartların uygun olmadığı yerlere Kartepe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesilecek.

Kurban Bayramı öncesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını bilgilendirmeye devam ediyor. Kurbanlık hayvanların yaşları, hayvanların sevki, bakım ve beslenmesi, besi durumlarının tespiti, nakliye ve dinlendirme, kesim, yüzme, parçalama, muayene ve kontrol, derinin tuzlanması ve çevre ve görüntü kirliği yapılmaması için bilgilendirmeler yapılıyor.