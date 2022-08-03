Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti.

Kurban Bayramı’nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi’ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı. Bayramdan bu yana hayvanını arayan Muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi’nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı. Kepsut Belediyesine haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladılar.

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