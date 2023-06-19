Kemer Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde denetimlerde bulundu.

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Kurtoğlu ve Belediye Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki kurban satış yerlerinde denetimlerde bulundu.

Yapılan denetimlerde, kurbanlıkların sağlık raporlarına, hangi bölgeden geldiklerine, kulak küpelerine, satış yerindeki hijyen durumuna bakıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Halkımızın Kurban Bayramı’nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için gereken tüm önlemleri aldık. Kurban satış yerlerinde düzenli olarak denetimlerimiz yapılıyor. Şimdiden tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.