Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kurban satıcılarını dolandırıcılığa karşı uyardı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sivas yolu üzerinde bulunan kurban pazarında hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık almak isteyen vatandaşları sahteciliğe karşı broşür dağıtarak uyardı. Özellikle sahte para, tırnakçılık, kurban hırsızlığı, yankesicilik ve dolandırıcılık konularına dikkat çeken polisler ayrıca şüphelendikleri araçların plakalarını almaları, ücretini almadan hayvanları teslim etmemeleri gibi uyarılarda bulundular.

Şüpheli durumlarla karşılaşıldığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden bilgi verilmesini isteyen TDP ekipleri sahte paranın gerçeğinden ayırt edilmesini kolaylaştıran pratik önerileri besicilere aktardı.