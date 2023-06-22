Kurban Bayramında kurban kesecekler, hayvanların gömülmesi gereken iç organlarını mutlaka imha etmesi gerektiği belirtilerek sakatat olarak tüketilmeyen bu organların özellikle köpeklere verilmemesi istendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban keseceklere uyarılarda bulunarak kurbanlıkların gömülmesi gereken kistli iç organlarını mutlaka köpeklerin ulaşamayacağı yere gömülmesi gerektiğini belirtti.

Kistli organların köpek tarafından yenilmesi durumunda bağırsaklarındaki parazitlerin olgunlaşarak yumurtaları dışkısıyla tekrar toprağa atılacağını kaydeden Özlü, “Kurban yaklaştı, kurban kesimi sırasında bazen kurbanlık hayvanlarda sığır, keçi, koyun gibi hayvanların iç organlarında bilhassa akciğer, karaciğer, dalak ve diğer organlarda hidatik kistler görülebiliyor. Kistler görülünce genelde bu organlar sakatat olarak tüketilmiyor köpeklere veriliyor. Bu çok yanlış, bunların asla köpeklere verilmemesi lazım. Dolayısıyla köpeklerin ulaşabileceği şekilde orta yerde ya da çöpe atılmaması gerekiyor. Bunların yakılması, imha edilmesi ya da çok derin bir şekilde toprağa gömülmesi lazım. Çünkü, kistlerin içerisinde bulunan parazitler eğer köpek tarafından kistli organlar yenilirse köpeğin bağırsaklarında bu parazitler olgunlaşıyor ve yumurtaları köpek dışkısıyla tekrar toprağa atılıyor. Sonra biz toprakta yetişen özellikle çiğ yenen marul, maydanoz, dereotu, roka gibi çığ yenen sebzeleri aldığımızda bu yumurtaları da almış oluyoruz. Bunlar insanda yerleşip karaciğerde, akciğerde, kalpte, dalakta, beyinde kistlere neden oluyor. Bu kistler bazen çok büyüyebiliyor çok sayıda olabiliyor. Bulunduğu organda basıya yol açabiliyor ve ameliyatlar gerekebiliyor. Bazen bu ameliyatlar yerleştiği organ itibariyle riskli de olabiliyor. Dolayısıyla bu tür sorunlara yol açmama açısından kestiğiniz hayvanda bu tür kistleri görürseniz o organları ya yakarak imha ediniz ya da çok derin bir çukur kazarak köpeğin eşelemeyeceği, ulaşamayacağı şekilde gömüp toprakla tekrar ulaşılamayacak hale getirmek gerekiyor. Yoksa bunların bedelini bizler bir şekilde ödüyoruz” diye konuştu.