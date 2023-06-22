Kurban kesecek vatandaşlar için Düzce Halk Eğitim merkezi, kesim elemanı kursu açtı. Yoğun ile gören kursta kurban kesmeye niyetli olan kasap adayları iş güvenliğinden kurban eti dağıtımına kadar birçok bilgiler aldı.

Kurban Bayramı’nda kurbanlıklarını kasaplara bırakmadan kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, kurban kesim elemanı kursunu doldurdu. Yoğun ilgi gören kursa katılan kasap adaylarına kurban kesimi ile ilgili çeşitli bilgiler aktarıldı. İş güvenliği uzmanı, veteriner hekim ve imamdan kurban kesimi, kurban kesimi sırasına yaşanabilecek kazalar ve önlemleri, kurban keserken dikkat edilecek hususlar, kurban etinin dağıtımı gibi konularda 1 hafta boyuna eğitim verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can; “Bizim kursumuz kurban kesim elemanı kursu. Bu kursa 37 kursiyerimiz katılıyor. Kurban bayramı yaklaştığı için talep üzerine biz bu kursu açtık. Bu kursumuz 3 bin 800 ün üzerinde kursumuzdan sadece birisi. Kurban kesimi sırasına 3 önemli husus var. Bunlardan birincisi iş güvenliği. Bu her şeyden önemlisi insan sağlığı. İkinci önemli konu kurbanın tekniklerine göre kesilmesi. Üçüncü konu ise kurban bir ibadet olduğu için dini boyutu. Dini vecibeler boyutunda kurbanın kesilmesi. Kursiyerlerimiz 20 saatlik bir kurs görüyorlar. Bu kursumuz 5 günde bitecek ve belgelerini alacaklar” dedi.

Kurs sonunda kursun bitirmeye hak kazanan kursiyerler, kurban kesim elemanı sertifikalarını alarak kendi kurbanlarını kesebilecekler.