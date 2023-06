Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hayvanların kesim öncesinde yorulmaması, strese sokulmaması, eziyet edilmemesi hem kurbanlık etlerin kalitesi hem de İslami değerler açısından önemlidir” dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle, kurbanlık hayvan kesimi ve seçiminde dikkat edilecek hususlardan bahseden Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, açıklamalarda bulundu.

“Kesim önce hayvanı yormayın, strese sokmayın”

Kurban etlerinin değerlendirilmesi ve kesimi ile ilgili Müdür Sağlam, “Kurban vecibesini yerine getiren vatandaşlarımız, sağlıklarını tehlikeye atmamak adına; öncelikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş, kulak küpesi olan hayvanları kurbanlık olarak seçmelidirler. Hayvanların kesim öncesinde yorulmaması, strese sokulmaması, eziyet edilmemesi hem kurbanlık etlerin kalitesi hem de İslami değerler açısından önemlidir. Kurbanlıklardan sağlıklı et elde etmek için mutlaka belediyelerce tahsis edilmiş alanlarda veya onaylı mezbahalarda kesimlerinin yaptırılması gerekir. Kesimden sonra etlerin hemen işlenmemesi ve mutlaka soğuk ortamda yaklaşık bir gün dinlendirilmesi, etin işlenmesi kolaylaştıracağı gibi lezzet ve kalitesini de arttıracaktır. Etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin, et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren Tarım ve Orman Bakanlığından onay belgesine sahip et parçala tesisleri ya da kayıt belgesine sahip Kasap işletmelerinde yapılması gerekmektedir. Bu tesislerde kıyma makinelerinin temizliğine dikkat edilmeli ve bu işletmeler dışında (seyyar kıyma çekiciler, bakkallar, vb.) kesinlikle kıyma çektirilmemelidir” diye konuştu.

“Etler 4 derecede buzdolabında bekletilerek çözündürülmelidir”

Etlerin saklanması ile ilgili Sağlam, “Etlerin işlenmesi aşamasında; uzun süre muhafaza edilecek olan etler, tek kullanımlık porsiyonlar halinde gıdayla temasa uygun ambalajlara konularak eksi 18 derecede dondurularak saklanmalıdır. Dondurulan etler kullanılacağı zaman ya direk çözdürülmeden pişirilmelidir ya da çözündürülmesi gerekiyorsa, artı 4 derecede (buzdolabında) bekletilerek çözündürülmelidir. Dondurulmuş olan etler çözündürüldükten sonra kesinlikle tekrar dondurulmamalıdır. Kurban Bayramı süresince, belediye zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman İl/ İlçe Müdürlüklerimize bağlı denetim ekiplerince işletme onay/kayıt belgesi olmaksızın, hijyenik olmayan sağlıksız yerlerde, bakkal, kahvehane, dükkân, büfe gibi iş yerlerinde veya geçici olarak kiralanmış iş yerlerinde et parçalama ve kıyma çekimi yapılıp yapılmadığı denetlenecek, yasaları ihlal eden işletmeler hakkında idari para cezaları uygulanacaktır” diye konuştu.