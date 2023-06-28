DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramında ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Kuran etleri kapılarına kadar ulaştırıldı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri Kurban Bayramında ihtiyaç sahipleri için mesai yaptı. Ekipler ‘bayram paylaşmaktır’ diyerek kurban paylarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne emanet eden bağışçıların etleri, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. Ekipler kapı kapı dolaşarak etleri adreslerine teslim etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “Siz de bize ulaşarak ihtiyaç sahiplerine destek olabilirsiniz” dedi.