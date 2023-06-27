Kayseri’de şekercilik işi yapan Hamdi Çarşıbaşı, bayram çikolatasının 200 TL’den başladığını, 600 TL’ye kadar çikolata bulunduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’na saatler kala vatandaşlar alışverişlerini tamamlıyor. Bayramın olmazsa olmazı şeker, lokum, çikolata ve kolonya ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar dükkanlarda yoğunluk oluşturuyor. Vatandaşların bayrama saatler kala alışveriş telaşında olduklarını söyleyen Şekerci Hamdi Çarşıbaşı, “Ramazan Bayramı gibi olmasa da Kurban Bayramı’nda da bir hareketlilik görüyoruz. Çok olmasa da yine de memnunuz. Vatandaşlar az da olsa bütçelerine göre şeker, lokum, draje, kahve ve kolonya alıp, misafirlerine sunum için hazırlıklarını yapıyorlar. Kurban Bayramı tabi ki biraz daha masraflı bir bayram. Vatandaşlar öncelikle kurban kesmek için bütçelerini ayarlıyorlar. Geri kalanı da ihtiyaçlarına göre ayarlıyorlar. Bize düşen payda buna nazaran biraz azalıyor" dedi.

Şeker, çikolata ve lokum fiyatları hakkında bilgiler veren Çarşıbaşı, "Şeker grubumuz 100 TL’den 200 TL’ye kadar değişiyor. Çikolata gruplarımızda 200 TL’den 600 TL’ye kadar değişiyor. Lokum grubumuzda 50 TL’den 300 TL’ye kadar değişmektedir. Herkesin bütçesine göre fiyat aralığı mevcut. Bu ürünler gıda maddesi, gıda maddelerinin de sokakta satılmaması gerekir. Özellikle hem vatandaşların hem de belediyenin bu konuya dikkat etmesi gerekir. Çünkü dışarıda toz var. Hijyenik değil. Güneşe ve yağmura maruz kalıyorlar. Bu hiç hoş olmaya bir durum. Eve götürdüklerinde vatandaşlar pişman oluyorlar. Çünkü misafirlerine mahcup oluyorlar. Vatandaşların bilindik firmalardan alışveriş yapmalarını öneriyoruz” diye konuştu.