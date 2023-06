Kartal Kızılay Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşenur Fişek, sofralara bolluk ve bereket getiren Kurban Bayramını daha sağlıklı geçirmek için doğru beslenme önerileri paylaştı.

Uzm. Dyt. Ayşenur Fişek, Kurban Bayramı’nda et yemeklerinin yanına bulgur pilavı tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söyledi. Fişek, bayramda sağlık sorunları yaşamamak için kurban etinin 24 saat beklettikten sonra yenmesini tavsiye ederek kurban etinin doğru saklanma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kurban etinin 24 saat bekletilmesi daha sağlıklı

Zengin bayram sofralarında bedenimizi yoracak fazla gıda tüketimin doğru olmadığını belirten Fişek, “Et ile ilgili bilmemiz gereken en önemli husus, tıp dilinde ‘Rigor Mortis’ dediğimiz ölüm katılığının geçmesini beklememizdir. Kesimin ardından geçen 6-12 saatlik dilimde ölüm katılığının yaşanacağını biliyoruz. Bu durum insanda stres ve anksiyetenin artmasına sebep olacağından, kesimin ardından etin 24 saat dinlendirilmesi daha sağlıklı olacaktır” dedi.

Dengeli beslenme sağlığın ilk şartıdır

Etin bekletildikten sonra nasıl tüketilmesi gerektiğini anlatan Uzman Diyetisyen Fişek, “Et; iyi kalitede çinko, demir, magnezyum ve B grubu vitaminleri içerir. Et doymuş yağ içerir ve kolesterol düzeyi yüksektir. Eti yağsız kısmından tüketmeye gayret etsek de kırmızı etin ortalama yağ içeriği yüzde 20 ‘dir. Bir yetişkinin günlük toplam protein alımı ortalama kilogram başına 1 gr hesaplanırken, bitkisel protein kaynakları da dâhil edilir. Örneğin 50 kilo bir kişi, ortalama günde 50 gram protein almalıdır. Fazla tüketim; böbrek sorunları, karaciğer yağlanması ve kolesterol gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tabii ki gebelik ya da sporculuk gibi özel durumları bunun haricinde tutmalıyız. Kolesterol ya da karaciğer yağlanması olan kişilerde protein ihtiyacı hesaplamasına göre haftada 2-3 günden fazla kırmızı et tüketimini önermiyoruz. Her şeyin kararında tüketilmesi önemlidir. Dengeli beslenme sağlığın ilk şartıdır” dedi.

"Pirinç yerine bulgur pilavı tercih etmek daha sağlıklı"

Uzman Diyetisyen Fişek, misafirlere yapılacak olan ikramlıklara yönelik şu önerilerde bulundu:

“Bayramda kavurma oldukça fazla tüketildiği için porsiyon kontrolüne dikkat etmeliyiz. Pilav üstü kavurma konusunda mümkünse bulgur pilavını öneriyorum. Pirinç pilavı yapılacaksa yine porsiyon kontrolüne dikkat edebiliriz. Yani, 3 yemek kaşığı pilavın 1 dilim ekmeğe (30 gram) denk geldiğini bilerek ve her bir tabakta ne kadar karbonhidrat alacağımızı hesaplayarak yiyebiliriz. Bayram tatlıları konusu da son derece önemlidir. Hem et, hem mükellef aile kahvaltıları hem de üzerine tatlı gibi çok ağır bir beslenme düzeni uygulanmasını önermiyorum. Her şeyin dengede olması yaşamda olduğu gibi beslenmede de çok değerlidir.”

Kurban etini doğru saklama yöntemleri

Kurban etinin; kuşbaşı, kıyma ya da ızgaralık şeklinde buzdolabının derin dondurucu bölümünde saklanması gerektiğini söyleyen Fişek, “Etler parçalarına ayrılarak buzdolabı poşetine konulmalı ya da küçük kaplara koyularak ağzı bağlanmış ya da kapağı kapatılmış şekilde olmalıdır. Aynı zamanda kıymayı tavada pişirdikten sonra soğuması beklenerek, derin dondurucuda saklanabilir” dedi.