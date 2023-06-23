Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kurban Bayramı münasebetiyle 9 günlük tatil boyunca 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 sağlık hizmet personeli ile 171 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını açıkladı.

24 Haziran’da başlayacak ve 2 Temmuz’da bitecek olan Kurban Bayram tatili boyunca bir dizi sağlık tedbirleri alındı. Alınan tedbirler sonucu tatil boyunca ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin devamlılığı için her gün 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli ile birlikte 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personeli görev yapacak. Bu çerçevede İstanbul, Ankara ve İzmir illeri başta olmak üzere ülke genelinde çevre yolu bağlantı noktalarında acil durumlara en kısa sürede müdahale edebilmek için helikopter ambulans, acil yardım ambulansı, UMKE timi ve motorize ekipler, vatandaşlara sağlık hizmeti verecek.

“Burada bir kara ambulansı, iki motorize ambulans, bir UMKE aracı ve helikopter ambulansımız var”

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünde paramedik olarak görev yapan Muhammed İpek, bayram yoğunluğunda trafik kazalarının yüksek olmak ihtimalinden dolayı Ankara-Konya yolu üzeri Kulu makas mevkiinde görev aldıklarını belirterek, “Burada bir kara ambulansı, iki motorize ambulans, bir UMKE aracı ve helikopter ambulansımız var. Trafiğin kitlenmesi durumunda kara ambulansımız vakaya ulaşmakta güçlük çekebiliyor. Bu durumda arada ki dar koridorlardan motorize ambulansımız trafik kazası olan bölgeye daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Bu yüzde motorize ambulanslarımız burada mevcut. Ayrıca UMKE ekibimizde trafik kazası gibi olağandışı durumlarda hastaların kurtarılması ve benzeri durumlarda onlara yardımcı oluyorlar. Helikopter ambulansımızın burada var olma sebebi de Ankara’ya şu an yaklaşık 90 kilometre mesafede bir bölgedeyiz. Bu sebepten dolayı da karayoluyla hastaların Ankara’ya nakledilmesi biraz zaman alabilmekte. Bunu en kısa süreye indirmek maksadıyla Etlik ve Bilkent Şehir Hastanesi başta olmak üzere helikopter ambulanslarla hastaları 15-20 dakika gibi kısa sürede naklini sağlayabiliyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum” dedi.

“Bayramda ambulansın siren sesini duyduğunu vakit fermuar sistemi oluşturarak bizlere yardımcı olabilirsiniz”

Ankara 112 Acil Sağlık Servisi’nde paramedik olarak görev yapan Ayşegül Alp, Kurban Bayramı’nda vatandaşların sağlığı ve daha rahat yolculuk yapabilmeli için farklı noktalarda görev aldıklarını ifade ederek, “Ülkemizin farklı noktalarında bulunan 112 istasyonlarında gerek hava ambulansı, gerek motorize ekipler, gerek kara ambulansları olarak hizmet vermekteyiz. Bayramlarda siz de bizlere yardımcı olarak ambulansın geçtiği güzergahlarda siren sesini duyduğunuz vakitte fermuar sistemi oluşturarak ve orta şeridi boşaltarak bizlere yardımcı olabilirsiniz” diye konuştu.