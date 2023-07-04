Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ilıca Termal Tatil Köyü 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 30 bin kişiyi ağırladı.

Termal turizmin gözdesi Ilıca Termal Tatil Köyü’nde Kurban Bayramı boyunca başta Uşak olmak üzere Kütahya, Manisa, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş’tan çok sayıda vatandaş tatilini geçirmek üzere tatil merkezine geldi.

Yıl boyu binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı suları ile de adından söz ettiren Ilıca Termal Tatil Köyünde yapılan yatırımlar sonucu 40 apart ve 160 yatak kapasitesi ile hizmet veriyor.

Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü, her an ulaşım imkânı olan, doğal güzellikleri ve termal şifalı suları ile sağlık açısından yarar sağlarken, yerli turistlerin Kurban Bayramında tercihi haline geldi.

Vatandaşların bayramda tesislere yoğun ilgi göstermelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akçadurak, “ Ülkemizin dört bir yanından tesislerimize gelen vatandaşlarımıza memnuniyet, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.