Giresun’da serbest piyasada 60 liradan satılan kabuklu fındık fiyatı Kurban Bayramı sonrası 65 liraya yükseldi.

Serbest piyasada uzun süredir 57 ila 60 lira arasında fiyat istikrarını koruyan fındık, bayram sonrası ilk iş gününde 65 liradan pazara inmeye başladı.

Fındık fiyatlarının yükselmesinde TMO’nun 68 liradan fındık satışa çıkarması ve döviz kurunun yükselmesinin etkisi olduğunu kaydeden Fındıkçı Ahmet Ergün, “Bayram öncesi 60 liranın altında olan fındık fiyatı bayram sonrası biraz yükselerek 65 liranın üzerine çıkmıştır. Üreticinin elinde çok az fındık kalmış olsa da yeni sezon öncesi pazara fındık indirenler de hala var. Fındık fiyatının yükselmesinde TMO’nun stoklarında bulunan kabuklu fındıklardan yaklaşık 33 bin tonluk kısmı KDV hariç 68 liradan satışa çıkarmasının ve döviz kurunun yükselmesinin etkisi olmuştur. Bu yeni sezon öncesi değişken bir fiyattır.Önümüzdeki günlerde fiyatlar nasıl şekilleneceğine rekolte durumumu ve piyasa belirleyecektir” dedi.

Öte yandan serbest piyasada Ordu’da en düşük 43, en yüksek 57 liradan, Samsun’da ise en düşük 46 ,en yükse 57 liradan fındık satıldığı öğrenildi.