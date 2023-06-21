Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi pazar yerindeki tezgahlarda etiket ve künye kontrolü yaptı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, rutin denetimlerini sıkılaştırdı. Bugün Bolu’nun en büyük pazarı İhsaniye Mahallesi’ndeki pazar yerinde Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince fiyat etiketi ve künye kontrolü denetimi yapıldı. Ekipler pazardaki tüm tezgahları tek tek dolaşarak, satılan meyve ve sebzelerin fiyat etiketlerini ve künyesindeki fiyatları kontrol etti. Fiyat etiketi ile künyesindeki fiyattı farklılık tespit edilen esnaf, zabıta ekiplerince uyarılarak, tekrarı halinde cezai işlemlerin uygulanacağı tebliğ edildi.