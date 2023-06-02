Adana’nın Kozan ilçesinde yaklaşan bayram öncesi ilçe tarım müdürlüğü ve jandarma ekipleri kurbanlık satışları ile sevk edilmesiyle ilgili denetimlere başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimler başladı. Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de jandarma ile birlikte başta kurbanlıkların sağlıklı bir şekilde sevkiyatı üzerinde denetim yaptı. Ekipler ayrıca kurbanlıkların aşı ve küpe sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.

İlçe Tarım Müdürü Ömer Erdoğan “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeni ile veteriner hekimlerimiz hayvan hareketlerinin denetimi ile hayvan hastalıklarının yayılımı hususunda önleyici faaliyet çevresinde yol kontrol çalışmalarını artırarak devam ediyorlar. Bu faaliyetler bayrama kadar sürekli devam edecek"dedi.