Kurban Bayramı öncesi Erzincan-Erzurum karayolu üniversite kavşağında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kurban Bayramı öncesi yapılan trafik denetimine katıldı. İl Emniyet Müdürü Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ile birlikte Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi uygulama noktasında trafik denetimlerine katıldı.

Kurt; Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan vatandaşlarla sohbet ederek çay, kahve, çikolata ve kolonya ikramında bulundu. Ardından vatandaşların bayramını kutlayarak, sürücüleri hız ve emniyet kemeri konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, bayram öncesi, bayram sırası ve bayram sonrası oluşabilecek trafik yoğunluğu için gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizerek sürücülere, araç kullanırken telefon kullanmamaları, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, uzun yolculuklarda kısa molalar vermeleri, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemerlerini takmaları konularında tedbirli olmaya davet etti.