Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelindeki pasta ve tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, yaklaşan bayram dolayısıyla, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan işyerlerini denetledi.

Tatlıcılar sitesinde bulunan imalathanelerde denetim yapan ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ve tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını kontrol etti.

Ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işyerlerini uyardı ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atarak mevzuat dışı üretim yapan işyerleri hakkında cezai işlem uyguladı.