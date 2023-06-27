Osmaneli Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi önemli bir denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Pastane üretim yerlerini ve marketlerde şeker satışı ve son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, gerekli uyarılarda bulundu. Bayram dönemlerinde tüketimin artmasıyla birlikte, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri tüketmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, pastane üretim yerlerinin hijyen şartları ve üretim süreçleri incelendi. Zabıta ekipleri, işletmelerin hijyen kurallarına uygun çalıştığından emin olmak için titizlikle denetimlerini gerçekleştirdi.

Ayrıca, marketlerdeki şeker satışları ve son kullanma tarihleri de gözden geçirildi. Müdürlük ekipleri, tüketicilerin taze ve güvenilir ürünler satın almalarını sağlamak için son kullanma tarihlerinin uygun şekilde belirtilmesi ve ürünlerin tazelik durumunu kontrol etti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimler sırasında işletme sahiplerine uyarılarda bulundu ve hijyen, tüketici güvenliği ve gıda standartları konularında bilgilendirme yaptı.