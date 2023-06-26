Düzce Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların mezar ziyaretlerini daha rahat ve sağlıklı bir şekilde yapmaları amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği, yolların bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte Kurban Bayramı öncesinde 56 mahalle de bulunan 61 mezarlığın temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırarak ziyarete hazır hale getiriyor.

Gerçekleştirilen çalışmaların son durumuna dair açıklamalarda bulunan Düzce Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Numan Şirin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 56 mahalle genelinde temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, “61 mezarlığımızda ot tırpanı devam etmektedir. Mezar üstleri hariç genelinin temizliğini yapıyoruz. Bayram arifesinde geleneksel hale gelmiş olan uygulamamız var. Şehitlikte yapmış olduğumuz Kur’an tilaveti. Bu arife gününde de saat 11.00 ile 15.00 arasında Kur’an tilaveti yapılacaktır. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlarımızın yanı sıra sırf dinlemek için de gelmek isteyenleri bekliyoruz” dedi.

Özellikle bayram süreçlerinde mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşlardan ricaları olduğunu da sözlerine ekleyen Şirin, “Her bayram arifesinde de bayramda da ziyaret için gelen vatandaşlarımız mezar üstlerini temizleyip, çiçek ekiyor. Doğal olarak bunlardan çıkan çöpler oluyor. Bunları ya yan taraftaki mezarın etrafına atıyorlar ya da gelişi güzel sağa sola koyuyorlar. Rica ediyoruz; bizim ana kapılarımızın girişinde çöp konteynerlerimiz var. Buraya kadar getirip atsınlar” şeklinde konuştu.