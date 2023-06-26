Bayburt Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Bayburt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce mezarlık içlerindeki yabani otlar temizlenerek, çöpler de tek tek toplandı. Ekipler, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirilmesi için çaba sarf ederek, temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Bayburt Belediyesi’nin bayram çalışmalarını her zaman bu şekilde titizlikle yaptığını, vatandaşa hizmet etmek için yoğun mesai içeresinde olduklarını bildirdi. Pekmezci, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, "Yeni bir bayram başlangıcındayız, mübarek Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret edeceği mezarlıklar, kabristanlar ve o alanlardaki otların biçilmesi, vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmesi adına çalışanlarımız büyük gayret sarf ediyor. Aynı zamanda aynı uygulamayı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz elemanlarımız yoğun bir şekilde sürdürüyor" dedi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Pekmezci, hayırlı bayramlar temennisinde bulunarak, "İnşallah rabbim bu güzel Kurban Bayramında sağlık, sıhhat içerisinde kazasız, belasız bir bayramı kutlamanın vatandaşlarımızla o sıcak havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşarız inancıyla, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını yürekten kutluyorum. Rabbim sağlık içerisinde nice bayramlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.