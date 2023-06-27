Bursa’da fenomen ciğerci Ali Koçak, Kurban Bayramı tatiline minik kuzusu Suzan ile birlikte gitti. Suzan ile beraber doyasıya eğlenen Koçak, kuzusuyla hem güneşlendi hem de havuz keyfi yaptı.

Bursa’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil yapmaya karar veren Ali Koçak “Suzan” ismini verdiği kuzusu ile bir eğlence merkezin gitti. Suzan ile birlikte şezlongda güneşlenen ve havuz keyfi yapan Koçak, çevredeki vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Koçak’ın peşinden ayrılmayan Suzan, sahibi nereye giderse peşinden koştu. Tatile gelen diğer vatandaşların ilgisi arasında sahibiyle su havuzundan kayan Suzan’ın renkli görüntüleri kameralara yansıdı.