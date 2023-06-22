Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Yozgat’ta bıçakçılarda hareketlilik yaşanıyor. Kurbana acı çektirmemek için kimi vatandaş yeni bıçak almayı kimi de bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor.

Yozgat’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustaları, vatandaşın talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kentte bazı vatandaşlar, kurban kesimi için yeni bıçak almayı tercih ederken bazıları da eski bıçaklarını biletmeyi tercih ediyor. Bıçak bileme ustaları, kurban kesimi, deri yüzümü ve et doğramak için vatandaşların getirdiği bıçakları bileme makinesiyle keskinleştiriliyor.

Bıçak bilme işleminde bıçağın yanmaması ve iyi eğelenmesi gerekiyor. Vatandaşlar da hayvanların kesim esnasından eziyet çekmemesi ve kesim sonrası etlerin rahat bir şekilde doğranması için işi, ehil ustalara bırakıyor. Kentte, bıçak 15, nacak ve balta ise 25 liradan bileniyor.

Kurban Bayramı öncesi işleri artan Yozgatlı bıçak ustaları, doğru bıçak kullanımına dikkat çekti. Yıllardır bıçakçılıkla uğraşan Abdullah Nurdoğdu, iki haftadır yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyerek, “Son hafta yoğunluğumuz daha da artarak devam edecek. Vatandaşları bıçak biletme işini son güne bırakmaması bizim için de onlar için de iyi olur. Bıçak bilerken bıçağın suyunu kaçırmamaya yani bıçağı yakmamaya dikkat ediyoruz. Bizim dede mesleğimiz. Vatandaşlara da tavsiyemiz her önüne gelene bıçaklarını biletip yaktırmasınlar, işi ehil ustalara yaptırsınlar. Bıçağın keskin olması ve hayvana da eziyet çektirmemesi gerekiyor. Bıçak bilemeyi 15 liradan, satır ve nacakları ise 25 liradan yapıyoruz” dedi.

Bıçaklarını biletmek için gelen vatandaşlardan Kemal Kaya ise “Hayvan eziyet çekmesin ve kolay kesilsin diye bıçaklarımı biletiyorum. Her sene işi ustasına getirip bıçaklarımızı, satırlarımızı biletiyoruz” şeklinde konuştu.