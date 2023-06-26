Kurban Bayramı’na az bir süre kala hayvan pazarı önünde çeşitli araç gereç satışı yapan Mehmet Kandemir, kendi imalatları olan ipleri satarken, müşterilerine kullanmaları gereken ip çeşitlerinden bahsediyor.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarı önünde bıçak, hayvan çanı, askı demiri gibi birçok ürünü satışa çıkaran Mehmet Kandemir, kendi imalatları olan çeşitli ip ve halatları da satıyor. Kurbanlıkların bağlandığı yerden ya da kesim alanına götürülürken kaçmaması için sağlam iple bağlanılması gerektiğini dile getiren Kandemir, bayram sabahı oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilmesi için seçilen ipin önemli olduğunu dile getirdi. İp seçerken kurbanlığın boyutuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kandemir, “Vatandaşlar kurbanlıklarını bağlayacakları ipleri sağlamlığına, kalınlığına ve hayvanın büyüklüğüne göre seçmeli. Sağlam ip almazlarsa hayvan kaçabilir ve vatandaşları zor durumda bırakabilir. En önemli husus ipin hayvanın büyüklüğüne göre sağlam olması, yoksa hayvan kaçar. İp fiyatlarımız 12 liradan başlıyor, 35-40 liraya kadar gidiyor. Metrelik olarak sattığımızda 5 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarımız var. Küçükbaşlar için naylon ip yeterli oluyor ama büyükbaşlara genellikle halat ya da urgan dediğimiz kalın ipler gerekiyor” dedi.