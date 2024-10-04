Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde yapımı tamamlanan ve kurası çekilen 154 kalıcı deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim ediliyor.

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlanan konutların, kuraları çekilerek hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut vasıtasıyla depremden etkilenin 11 ilde depremzedeleri ev sahibi yapmaya devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde ki toplu konutların yanı sıra Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar Beldesi’nde de kalıcı deprem konutları yapılıyor.

Balkar beldesi içerimde 25 dönüm arazi üzerinde, zemin artı 2 kat olan ve 13 bloktan oluşan 154 kalıcı konutun kurasının çekilmesinin ardından anahtar teslimi başladı. Hak sahipleri yeni yuvalarını gezerek inceledi. İçerisinde sosyal donatısı ve yeşil alanıyla yaşam alanı olan konutlar, farklı renklere boyanarak adete renk cümbüşü oluştu.

Konutlarla ilgili bilgi veren Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, “154’ü toplu konut tarafından yapıldı hazır halde. Biran öncede herkes evine girecek. Felaket olalı bir seneyi geçti ama inşaata başlayalı bir sene olmadı. Bundan dolayı da katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.