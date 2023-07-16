Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile Şehir Mezarlığı’nda Kur’an-ı Kerim okundu, şehit mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile Ereğli Kaymakamlığı İlçe Tören Komitesi’nce düzenlenen program çerçevesinde saat 11.00’de şehir mezarlığında Kur-an okutuldu. Sonrasında Kaymakam Mehmet Yapıcı, Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı J.Ütğm. Ali Akça, Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk ve diğer katılımcılar şehit mezarlarını ziyaret ederek tek tek karanfil bıraktılar.