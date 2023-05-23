6 yaş öğrencilerin yıl sonu etkinliği yapıldı.

Kur’an okumayı öğrenen çocuklar için yıl sonu etkinliği düzenlendi. Konuralp Kız Kur’an Kursu bahçesinde yapılan programa Müftü Osman Aydın, Müftü Yardımcıları Derya Topalcık ve Hasan İzmirli, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenci velileri katıldı.

Program, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Müftü Osman Aydın, 4-6 yaş Kur’an kurslarının öneminden bahsederek, “Yarının büyükleri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız Allah’ın bize emanetidir. Çocuklarını kurslarımıza gönderen anne babalarına çok teşekkür ederim, bu yavrularımızı ve yetiştiren kıymetli hocalarımızı tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin seslendirdikleri dualar, ilahi, kaside gibi gösterilerle devam eden program sona erdi.