Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Düzmeydan köyünde Yaz Kur’an kursuna giden öğrenciler burada aynı zamanda matematik dersi de görüyorlar.

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte başlayan yaz Kur’an kursları öğrencilere Kur’an-ı Kerim öğretilmesi ve güzel ahlak edinmesi için her yıl yapılan bir projeyken, Aşağı Düzmeydan Köy İmamı Öğrencilere bir de matematik dersi veriyor.

Eğlenceli ve iyi vakit geçiren köy çocukları bazen Kuran Kursu, bazen Matematik, bazen de Türkçe dersi işlediklerini ve matematikte çarpım tablosu öğrendiklerini belittiler.

Çocuklarını Yaz Kuran Kursuna gönderen veliler Cami İmamı Uğur Efe’ye teşekkür ettiklerini belirterek, Çocuklarının yaz ayında hem dini eğitim hem de okul eğitimlerini aldıklarını belirttiler.