Kütahya Müftülüğüne bağlı Mevlana Kur’an kursunda geleneksel Kütahya kıyafetleri ve yemekler kursiyerler tarafından tanıtıldı.

Diyanet Gençlik Merkezinin, "Hadislerle Yaşayan Gençlik" projesi çerçevesinde üniversiteli öğrencilerle her ay bir Kur’an kursu ziyaret ediliyor. Ziyaretlerin ilki Mevlana Kur’an kursu ev sahipliğinde Tuba Toklu hoca ile gerçekleştirildi. Geleneksel Kütahya kıyafetlerinin ve yemeklerinin kursiyerler tarafından tanıtıldığı programda gençlik hizmetleri ile ilgilenen hoca hanımlar da hazır bulundu. Kursiyerlerin kendi elleriyle hazırladıkları ikramların ardından sohbet edildi. Misafir öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından “Geçerken” dergisi ve tohumlu kalem hediye edildi. Daha sonra öğrenciler Zeki Aktürk’ün kurduğu Ekrem Dumanlı kütüphanesine ziyaret gerçekleştirdi.