Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kur’an kursunda eğitim gören çocuklara telefon ve sosyal medya aracılığıyla yapılan dolandırıcılık üzerine uyarıda bulundu.

Kent merkezinde bulunan Erzincan İl Müftülüğüne bağlı Saliha Hatun camiinde cami görevlileri tarafından hayırsever vatandaşların katkılarıyla öğrencilere her gün çeşitli ikramlar eşliğinde Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler dersleri verilmeye devam ediyor. Devam eden dini eğitimlerin yanında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, çocuk ve gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla düzenlenen seminerde, korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik olarak polis tarafından yürütülen hizmetler çocukların anlayacağı şekilde ve yaş düzeyine uygun bir biçimde anlatılırken, gerçekleştirilen eğitimde telefon ve sosyal medya aracılığıyla yapılan dolandırıcılık üzerine uyarı ve bilgilendirmede bulunuldu.