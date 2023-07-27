Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Kur’an kursuna gelen 194 çocuğa “Trafik Güvenliği Eylem Planı” eğitimi verildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince “Trafik Güvenliği Eylem Planı” çerçevesinde, Kırklareli İl Müftülüğü ile birlikte sorumluluk bölgelerde bulunan camilere gelen 194 çocuğa trafik ile alakalı bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Bu sayede çocuklar “Trafik Güvenliği Eylem Planı” ile ilgili bilgi sahibi oldu. Kur’an-ı Kerim Kurslarında yaz dönemi boyunca eğitimler devam edecek.