Kur’an Kursu öğrencileri kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzede yaşıtlarına oyuncak alınması için Türkiye Diyanet Vakfı’na bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu 48 bin 448 can kaybı yaşanırken birçok ev kullanılamaz hale geldi. Türkiye’nin dört bir yanındaki yardımsever vatandaşlar deprem bölgesindeki yaraları sarmak için hem nakdi hem ayni yardımlarını afetzedelere ulaştırdı. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda öğrencileri de kumbaralarında biriktirdiği harçlıklarını afetzedelere bağışladı.

“Kendi yaşıtı arkadaşlarına oyuncak almak üzere emaneti kabul ediyoruz”

Ellerinde kumbaraları ile gelen 12 miniği Kızılcahamam İlçe Müftülüğünde müftü Hasan Limon karşıladı. Miniklerin harçlıklarını depremzede yaşıtlarına oyuncak almak üzere teslim aldıklarını belirten Müftü Limon, “Kızılcahamam ilçesinde 4-6 yaş sınıfındaki öğrencilerimiz, depremzede kardeşlerimiz için paralarını biriktirdiler, kumbara oluşturdular. Hocalarının eşliğinde öğrencilerimiz depremzede kardeşleri için paralarını o bölgeye gönderecekler. Biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak harçlıklarını teslim alıyoruz. Kendi yaşıtı arkadaşlarına oyuncak almak üzere emaneti kabul ediyoruz” ifadelerine yer verdi.