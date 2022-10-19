Bursa’dan 2,5 ay önce Trabzon’un Of ilçesi Korucuk mahallesi Kuran Kursu’na gelerek öğrenim görmeye başlayan Adem Akyüz’den (16) 25 gündür haber alınamıyor. 24 Eylül tarihinde açık öğretim sınavı için gittiği ilçe merkezinden Kur’an kursuna dönmeyen gençten endişelenen Kur’an kursu öğreticilerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. İncelenen güvenlik kameralarında sınav için gittiği okuldan çıktıktan sonra son olarak sahil yolunda görülen genci arama çalışmaları sürürken, gencin Bursa’da yaşayan ailesi ve yakınları 25 gündür haber alınamayan Adem’den gelecek umutlu haberi bekliyor.

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