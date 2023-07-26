Elazığ’da Kur’an kursuna giden 4-6 yaş arası miniklere polisler tarafından trafik kurallarına ilişkin eğitim verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde yaz Kur’an kursu öğrencilerine polisler tarafından trafik eğitimi verildi. ’Kısa bir mola’ sloganı ile Polatlar Camii’nde Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya gelen polis ekipleri, sinevizyon gösterimi destekli olarak trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafikte yaya davranışları, emniyet kemeri, bisiklet-motosiklet kullanımı, okul servis aracında yolcu olarak bulunanlara ait ve genel trafik kuralları ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.