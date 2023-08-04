Afyonkarahisar Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen proje çerçevesinde Kur’an kursu öğrencilerine spor malzemeleri dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesin de, Kur’an kurslarında ve camilerde eğitim gören öğrencilere yönelik ’Yaz Geçerken’ isimli proje hazırlandı. Afyonkarahisar Müftülüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında planlanan ve yürütülen proje ile öğrencilere masa tenisi, futbol, voleybol ve basketbol topu, badminton seti dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtıma İl Müftüsü Sinan Kazancı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çekiç, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Gençlik Koordinatörleri, Kur’an Kursu Öğreticileri ve Din Görevlileri katıldı. İl Müftüsü Kazancı, bu projeden öğrencilerin duydukları memnuniyetini dile getirerek, başta Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Gençlik Kolları tarafından da öğrencilere dondurma ikram edildi.