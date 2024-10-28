DÜZCE (İHA) – Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçede Kur’an kursu öğrencilerine sağlık konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede vatandaşlara sağlık konusunda eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Ravza Kur’an kursu öğrencilerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Ailelerin de katıldığı etkinlikte meme kanseri, kanser taramaları, üreme sağlığı, bebeklik ve çocukluk çağı taramaları, çocuk güvenliği, anne sütü ve akılcı ilaç kullanımı konularında eğitim verdi.