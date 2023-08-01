Erzincan’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Kur’an kursu öğrencilerine güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kur’an kursunda eğitim gören 1000 öğrenciye güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde, güvenli internet kullanımı, tanımadıkları yabancılara karşı davranışlar, 112 ihbar hattı tanıtımı, yardıma ihtiyaç hissettiklerinde üniformalı kişilerden yardım isteyebilecekleri, ıssız yerler ve parklarda dikkat etmeleri, nerede olurlarsa olsun ailelerine bilgi vermeleri gerektiği gibi konularında eğitimler gerçekleştirildi.

Öğrencilere verilen eğitimlerde ayrıca, kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında farkındalık çalışmaları yapılarak özellikle müptela yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gibi konularda da eğitimler verildi. Ayrıca, müptela ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği vurgulandı.