Yedisu ilçesinde müftülük bünyesinde açılan Kur’an kursundaki öğrenciler için İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından futsal etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenerek keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik sonrasında öğrencilere forma hediye edildi.

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde yaz Kur’an kursundaki öğrencilere, moral ve motivasyon olmasına adına futsal etkinliği düzenlendi.

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