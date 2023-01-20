Ortaca Bahçelievler çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe, Ortaca Belediye Başkan Vekili Sebahi Yılmaz, Ortaca Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Atabey, Ortaca Müftüsü Mahmut Atıcı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Ocak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, kurs öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Köyceğiz Gölspor’un, Tayland’tan transfer ettiği sporcular Muğla’ya geldi

Köyceğiz Gölspor’un, Tayland’tan transfer ettiği sporcular Muğla’ya geldi

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