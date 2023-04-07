ı Şafii 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları ile aldıkları oyuncakları depremzede çocuklara hediye etti.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Bulanık ilçesindeki 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri de kumbaralarında biriktirdiği harçlıkları ile oyuncak alarak afetzede çocuklara hediye ettiler. İmam-ı Şafii Kur’an Kursu öğreticisi Canan Aydın ve Zeynep Yetişgin, öğrencilerle birlikte depremzede aileleri ziyaret ederek, harçlıkları ile aldıkları oyuncakları akranlarına hediye ettiler.

Çocukların kendi kumbaralarında aldıkları harçlıklarla oyuncak aldıklarını ve bu oyuncakları kendi akranlarına hediye ettiklerini belirten Candan Aydın, “Kur’an-ı Kerim’de ’Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir’ buyuruyor Rabbimiz. Sizlerde kendi kumbaranızdaki harçlıklarınız ile aldığınız bu oyuncakları depremzede çocuklara bağışlamakla Rabbimizin bu emrine mazhar oldunuz. Sizleri yetiştiren başta anne ve babanız olmak üzere öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum" dedi.