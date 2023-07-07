Afyonkarahisar Fatih Yaz Kuran Kursu öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu’nu ziyaret ederek, spor tesislerini gezdi.

Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak Kasapoğlu’ndan tesisler hakkında bilgi alan öğrenciler, 14 futbol sahasını, spor salonlarını, tenis kortlarını, güreş eğitim merkezini gezdi. Tesislerin bir çoğuna ilk kez gelen çocukların gözlerindeki ışıltı görülmeye değerdi. Daha önceden gördükleri bazı spor malzemelerini arkadaşları ile paylaşan diğer öğrenciler ise birlikte geldikleri arkadaşlarını bilgilendirirken heyecanlandı.