Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi Yeni Cami Yaz Kur’an Kursu öğrencileri hocaları ile birlikte piknik yaptı.

Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerin öğretildiği 2023 yılı yaz Kur’an kurslarında 4 hafta geride kaldı. Çelikhan Yeni Cami Kur’an Kursunda yaz döneminde eğitim gören öğrencilerin moral motivasyonu arttırmak ve öğrencilerin bir nebze olsun yorgunluklarını gidermek amacıyla piknik düzenlendi.

Kur’an Kursu öğreticisi Abdurrahman Uğurlu nezaretinde pikniğe katılan öğrenciler, çeşitli oyunlar oynayarak hem hoşça vakit geçirdi hem de gönüllerince eğlendi. Pikniğe katılan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek hocalarına teşekkür etti.