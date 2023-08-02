Muharrem Ayı etkinlikleri çerçevesinde Yozgat Merkez Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda aşure programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, Saraykent İlçe Müftüsü Yasin Baykal, Din görevlileri katıldı.

Kur’an Kursu öğrencilerinin çeşitli gösteriler yapıp aşure dağıtıldığı programda konuşan İl Müftüsü Ali Gülden, Kur’an kursunda bulunan çocukların hepsinin yarının güçlü anneleri, yarının güçlü iş kadınları, yarının güçlü fertleri ve bireyler haline geleceklerini söyledi.

Katkıları sebebiyle Kur’an kursu yönetici ve görevli hocalara, çocuklara teşekkür eden Gülden, "Kursumuzun, eğitimimizin yeni eğitim döneminizin hayırlara vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ediyorum’’ dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Muharrem Ayı dolayısıyla yapılan Aşure etkinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan etkinlikler izlendi. Daha sonra aşure ikramında bulunulurken, İl Müftüsü Ali Gülden sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet etti.