Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzede çocuklara bağışladılar.
Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Terzi Hacı Mustafa Efendi 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, müftülüğün başlatmış olduğu ’Deprem Bölgesindeki Çocukların Eğitimine Birlikte Destek Olalım’ kampanyası çerçevesinde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını deprem depremzede çocuklara gönderilmek üzere bağışta bulundular.
Kur’an kursu öğreticileri Kur’an kursu öğreticisi Zehra Bayhan’ın ve Esra Bayram’ın gözetiminde İl Müftülüğüne gelen minikler, harçlıklarını deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Bayram Danacı’ya teslim ettiler.
Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi adına bağışları kabul eden Müftü Danacı, minik öğrencilere teşekkür etti.