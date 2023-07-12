Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından çocuklara özel olarak tasarlanan çocuk oyun otobüsünde Kuran kursu öğrencileri doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin yıkıma yol açtığı Osmaniye’de çocukların yaşanan depremin şiddetini psikolojik olarak hafif geçirmeleri amacıyla özel olarak tasarlanan çocuk oyun otobüsü çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından toplu yaşam alanlarında çocuklara yönelik birçok eğlenceye imza atılan otobüste, okulların açılmasının ardından merkez ve merkeze bağlı köy okullarında öğrencileri doyasıya eğlendirdi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından Kur’an öğrenmek için camilere giden çocuklara yönelik hizmet vermeye başlayan oyun otobüsü öğrencilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Osmaniye Belediyesi personelleri gözetiminde hem zeka oyunları hem de resim çizip boyama etkinliği yapan kuran kursu öğrencileri ayrıca oyun otobüsünde okuma alışkanlığına devam ediyor.

Otobüsün içerisinde keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden öğrenciler, hep birlikte boyama yapıp resim çizdiklerini ve kitap okuduklarını söyledi.