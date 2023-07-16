Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak,15 Temmuz ruhunu canlı tutmak, hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına, yaz yatılı Kur’an kurslarında kalan öğrencilere yönelik, Ankara’ya gezi programı düzenlendi.

Kursiyerler Hacı Bayramı Veli Cami ve Türbesi, Tacettin Cami ve Dergahı, Merhum Muhsin Yazıcıoğlu‘nun Kabri olmak üzere,15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçekleştiği en önemli yerlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Şehitlik Müzesi, Millet Camii ve Millet Kütüphanesi ziyaret edildi. Geziye katılan öğrenciler, duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizeyi gerçekleştiren il Müftüsü Sinan Kazancı’ya teşekkür etti.