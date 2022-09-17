Kilis kent merkezinde inşa edilecek olan 4-6 Yaş Kuran Kursu ve Cami protokolü Vali Recep Soytürk, Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak ve hayırsever iş insanı emekli öğretmen Mahmut Kudeyt arasında imzalandı.

Kilis’te, Vali Recep Soytürk, Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, İl Müftü Vekili Cengiz Çolak hayırsever iş insanı emekli öğretmen Mahmut Kudeyt tarafından 6 Yaş Kuran Kursu ve Cami yapım protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TYP ile çalışan alacak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TYP ile çalışan alacak

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