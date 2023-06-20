Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde Kur’an kursu görevlilerine yönelik eğiticilerin eğitimi programı başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Tokat İl Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen Kur’an Kursu görevlilerine yönelik eğiticilerin eğitimi programı başladı. Karşıyaka GOP Merkez Camii Mehmet Emin Saraç Konferans Salonunda yapılan açılışa Vali Numan Hatipoğlu, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İnanır, akademik personel ve din görevlileri katıldı.

"Uzman akademisyenlerimiz bilgi ve tecrübelerini Yaz Kur’an kursu görevlilerine aktaracak"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin bir yükseköğretim kurumu olmakla beraber aynı zamanda toplumla bütünleşen ve bölgesine nitelikli katkı sunan bir üniversitedir. Her eğitim öğretim yılı içerisinde başta kamu kurumları olmak üzere nerdeyse her kesimden insanımızın doğrudan hayatına dokunan etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen program çerçevesinde alanında uzman akademisyenlerimiz bilgi ve tecrübelerini Yaz Kur’an kursu görevlilerine aktaracak. bu eğitimlerin çıktılarının ilgili kurumlarla paylaşılacak. Üniversite olarak hem özel sektör hem kamu işbirliklerimizle Tokat’a, bölgesine ve Türkiye’ye yüksek katkı sağlamaya devam edileceğiz" dedi.